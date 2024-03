Politie zoekt getuigen van gewelddadige diefstal in binnenstad

Foto: 112 Groningen

De politie is op zoek naar mensen die meer informatie hebben van een geweldsincident dat in de nacht van donderdag op vrijdag plaatsvond in de Kleine Haddingestraat. Dat laat de politie zaterdag weten.

Bij de politie kwam rond 02.10 uur een melding binnen van een overval. Uit onderzoek is vast komen te staan dat het om diefstal ging waarbij geweld is gebruikt. Een 34-jarige man uit de stad raakte daarbij gewond. Hij is met een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De dader is na de diefstal gevlucht. De politie is op zoek naar meer informatie.

Mensen die iets gezien hebben, of in het bezit zijn van camerabeelden, kunnen contact opnemen met de politie op telefoonnummer 0900 88 44 of via Meld Misdaad Anoniem op 0800 7000.