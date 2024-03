Politie zoekt getuigen van beroving met geweld in woning tijdens verkoopafspraak

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De politie is op zoek naar mensen die meer informatie hebben van een diefstal met geweld in een woning aan de Voermanstraat in de wijk Paddepoel. Een man werd na een verkoop-koop afspraak bedreigd met een mes.

“Rond 21.45 uur ontvingen wij een melding van een diefstal met geweld in een woning”, laat een politiewoordvoerder weten. “Wij zijn daarop direct naar de locatie gegaan en troffen een slachtoffer aan. Het gaat om een 49-jarige man uit de stad, die niet gewond is geraakt. Na een verkoop-koop afspraak zou hij zijn bedreigd met een mes door één verdachte. Deze persoon is er daarna met de buit, in onbekende richting, vandoor gegaan.”

De verdachte is ongeveer 18 jaar oud. Hij heeft een lichte huidskleur en is rond de 1.90 meter lang. “Wij zijn direct een onderzoek gestart, maar we hebben nog niemand aangehouden.” De politie komt graag in contact met mensen die meer informatie hebben. Heb je iets gezien, of ben je mogelijk in bezit van camerabeelden, van bijvoorbeeld een deurbelcamera of een dashcam, dan kun je contact opnemen met de politie op telefoonnummer 0900 88 44. Ook is het mogelijk om via Meld Misdaad Anoniem contact op te nemen. Dit kan via telefoonnummer 0800 7000.