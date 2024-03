Politie vraagt publiek mee te zoeken naar vermiste 59-jarige man

Jannes Possemis - Foto via Politie.nl

Jannes Possemis is sinds afgelopen maandag vermist uit Groningen. De politie roept woensdagmiddag de hulp in van het publiek bij de zoektocht naar de 59-jarige man.

Volgens de politie werd Possemis afgelopen maandag voor het laatst gezien bij zijn broer in Groningen, waar hij tijdelijk verbleef. Mogelijk is hij vertrokken in de richting van Peize of Groningen stad.

Possemis is 1.70 meter lang, kalend of kaal, heeft blauwe ogen en is herkennen aan een ietwat onverzorgd uiterlijk. Toen hij voor het laatst werd gezien, droeg Possemis een Nike pet en een groene jas.. De vermiste man heeft mogelijk een rugtas bij zich. Het zou kunnen dat Possemis zich verplaatst op een zwarte elektrische fiets van het merk Gazelle.

Wie informatie heeft over deze vermissing, kan contact opnemen met de politie via 0800-6070. Digitaal getuigen kan ook via dit online tipformulier van de politie.