Politie houdt controles in Stad en vindt harddrugs op straat, cannabis in de kofferbak en messen in jassen

Foto: Politie Groningen-Centrum via Instagram

Agenten in het centrum van Stad hadden deze week meermaals beet bij controles in het stationsgebied en in de gebieden rond de Westersingel en de Gele Loper. De politie verrichte meerdere aanhoudingen, nam handelshoeveelheden drugs in beslag en vond steekwapens in de kleding van verschillende mensen die staande werden gehouden.

Dinsdag waren agenten actief rond de ‘Gele Loper’ en de Westersingel, samen met handhavers van de gemeente. Naast veertien processen-verbaal vonden agenten een steekwapen in de auto van een 29-jarige man uit de gemeente Groningen. Ook troffen agenten twee een handelshoeveelheid harddrugs aan op straat.

Twee dagen later gingen de controles verder in het stationsgebied en rond de Westersingel. Dit keer kregen negentien klanten een proces-verbaal aan de broek. Een Stadjer (43) moest bloed afstaan om te zien of hij onder invloed van drugs rondreed. Daarnaast gingen een 18-jarige en 20-jarige man uit de gemeente Het Hogeland mee naar het bureau, omdat in de kofferbak van de auto waar ze in reden 100 gram hennep en 100 gram hasj lag. De 18-jarige man had daarnaast een verboden steekwapen op zak.

Alle verboden goederen zijn in beslag genomen en de verdachten zijn voor nader onderzoek ingesloten.