Pissende ijsbeer leegt zijn blaas naast Groninger Museum

De ‘pissende ijsbeer’ staat sinds vanochtend naast de H.N. Werkmanbrug zijn kleine behoefte te doen. Het kunstwerk van kunstenaar Florentijn Hofman, dat vorig jaar nog in Amersfoort stond, is onderdeel van de Kinderbiënnale ‘A better place’ in het Groninger Museum.

Het kunstwerk laat de laksheid zien waarmee de mensheid met klimaatverandering omgaat. Tijdens de Kinderbiënnale probeert Hofman samen met andere kunstenaars kinderen en volwassenen na te laten denken over een betere wereld. Hofman: “De ijsbeer linkt goed met dit concept. Het gaat niet goed met de wereld.”

Hofman staat bekend om zijn grote kunstwerken van dieren. Zo dreven in 2013 twee reusachtige badeenden van achttien meter hoog in de haven van Hongkong.

Een ander kunstwerk, een reusachtige regenworm, is vanaf zaterdag 9 maart in het Groninger Museum te zien. De regenworm is gemaakt van duurzaam karton waar bezoekers doorheen kunnen kruipen.

Op zondag 24 maart geven kunstenaar Hofman en wetenschapper Jeroen Onrust een lezing over de worm en waarom die belangrijk is voor de aarde.

De Kinderbiënnale is te zien van 9 maart tot en met 3 november 2024.