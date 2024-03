Persoon gewond naar ziekenhuis na mogelijk geweldsincident aan Kleine Haddingestraat

Foto: 112 Groningen

In de Kleine Haddingestraat is in de nacht van donderdag op vrijdag iemand gewond geraakt, waarschijnlijk door geweldsincident. De politie is nog aan het uitzoeken wat er precies is gebeurd.

Het slachtoffer werd behandeld in een ambulance en ging naar het ziekenhuis.

De politie laat weten nog niet helder te hebben wat er is gebeurd met het slachtoffer. Het zou kunnen gaan om een mishandeling of straatroof, maar ook om een ongeval. Gesprekken met het slachtoffer moeten duidelijk maken waardoor het slachtoffer gewond raakte.