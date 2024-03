Persoon gewond bij steekpartij Waterloolaan

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een steekpartij op de Waterloolaan is maandag in het begin van de avond een persoon gewond geraakt. De politie is een onderzoek gestart.

De melding van de steekpartij kwam rond 18.30 uur bij de hulpdiensten binnen. “Er heeft zich een steekincident voorgedaan”, vertelt politiewoordvoerder Sven Nijenhuis. “Daarbij is één persoon gewond geraakt. Deze persoon is met onbekende verwondingen in een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.” Er is nog niemand aangehouden. Ook over de aanleiding van de steekpartij is niets bekend. “Wat er zich precies heeft afgespeeld, daar doen we onderzoek naar.”

Anna Paulownastraat

Nieuwsfotografen vertellen dat medewerkers van de Forensische Opsporing sporen hebben veiliggesteld op de Waterloolaan en in de Anna Paulownastraat. Nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl: “De politie was in deze straat geïnteresseerd in een bestelbusje dat hier geparkeerd stond. In en rond dit busje hebben we onderzoek gedaan. Daarnaast zijn er ook op de Waterloolaan sporen veiliggesteld.”

Sporenonderzoek

De politie bevestigt dat de FO op locatie is geweest. Nijenhuis: “We hebben inderdaad een sporenonderzoek gedaan om daarmee bewijsmateriaal veilig te stellen.” Mensen die iets gezien hebben, of die mogelijk in bezit zijn van camerabeelden, kunnen terecht bij de politie op telefoonnummer 0900 88 44 of via Meld Misdaad Anoniem op 0800 7000.