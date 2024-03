Persoon gewond bij schietpartij in binnenstad

Foto: 112groningen.nl

Bij een schietpartij in de Kleine Peperstraat in de binnenstad is dinsdagmiddag een persoon gewond geraakt. Dat laat de politie weten.

“Rond 14.30 uur kregen wij een melding binnen van een ruzie tussen twee personen”, vertelt een politiewoordvoerder. “Deze ruzie speelde zich af op de hoek met het Gedempte Kattendiep. Bij de ruzie is er geschoten. Eén persoon is lichtgewond geraakt. Een andere persoon hebben we aangehouden.” De politie is direct een onderzoek gestart naar de toedracht. De Kleine Peperstraat was een tijdlang afgesloten.

De politie is op zoek naar mensen die meer informatie hebben. “Heb je vanmiddag rond 14.30 uur iets gezien of gehoord in de buurt van de Kleine Peperstraat, of ben je mogelijk in bezit van camerabeelden, dan komen we graag met je in contact. Je kunt ons bereiken op telefoonnummer 0900 88 44.” Ooggetuigen melden aan OOG Tv dat het vuurwapen gevonden werd aan de Kruitlaan. Rond 14.45 uur werd een gedeelte van de straat afgezet waarna er een vuurwapen werd veiliggesteld.