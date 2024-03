Periodetitel smaakt naar meer, Groen Geel gaat voor de titel

Foto Andor Heij. Groen Geel drukt op het Be Quick doel.

“Lekker”, riepen de spelers van Groen Geel zaterdagmiddag na afloop van het met 4-0 gewonnen thuisduel tegen Be Quick 1887 (zat). Ze doelden daarmee niet alleen op het biertje dat extra lekker smaakte. Groen Geel pakte de tweede periodetitel in de derde klasse C.

Daarmee is de ploeg verzekerd van nacompetitie voor promotie naar de tweede klasse, maar trainer Willem den Hartogh wil meer: “Het is mooi dat we hem hebben en we gaan dat keihard vieren. Maar we hebben geen zin in een megalange nacompetitie zoals vorig jaar. We willen kampioen worden en daar gaan we vol voor”.

Spannend

De derde klasse C zaterdag met veel Groninger ploegen is een spannende competitie. Het verschil tussen de nummer één en negen is maar zes punten. Voor de ontknoping in de tweede periode kwamen nog zes ploegen in aanmerking. Groen Geel had wel de beste papieren vanwege het doelsaldo dat twee punten beter was dan de grootste concurrent Lycurgus dat tegen hekkensluiter Mamio speelde.

De baas

Groen Geel liet vanaf het begin merken wie de baas was op het veld. Na twee grote kansen in de beginfase was het na 11 minuten wel raak. Jermo Verbeek schudde zijn tegenstander af en schoot na 11 minuten Groen Geel via de binnenkant van de paal op voorsprong. Be Quick kwam bijna op gelijke hoogte bij de eerste en enige kans voor de pauze. Kay Dollenkamp schoot via de handen van Groen Geel doelman Sebastiaan Meijwaard op de lat.

Na 21 minuten viel de 2-0 toen Dave Knipmeijer de verre hoek uit koos. De derde was van Joel Brandsma die een rebound verzilverde. Be Quick doelman Teide Kruize voorkwam dat de score nog hoger opliep.

Rood

Een smetje was de rode kaart op slag van rust voor Groen Geel verdediger Jelte van de Berg, die een tegenstander neer trok en zijn tweede gele prent van de middag zag. Be Quick wist zich na de thee met de numerieke meerderheid nauwelijks raad. Meijwaard hoefde maar één keer echt in actie te komen om een doelpunt van Be Quick te voorkomen.

Toen duidelijk was dat Groen Geel aan een 3-0 winst meer dan voldoende had om de periodetitel binnen te slepen werd de kers op de taart gezet. In blessuretijd kopte Menno Pot een corner van Koen Olde Monnikhof binnen: 4-0. Door dat doelpunt kwam Groen Geel in de reguliere competitie naast Helpman aan kop.

Goed op orde

De titel is dus het doel, maar Groen Geel liet onderweg al wat punten liggen. Den Hartogh wilde dat niet ‘wisselvallig’ noemen. “We leden na de winterstop twee onnodige nederlagen. We wisten daarin wel veel kansen te creëren, maar we schoten ze er niet in. Dat lukte vandaag wel, want we stonden snel met 2-0 voor”. Den Hartogh is vol vertrouwen: “Voetballend hebben we het goed op orde”.

Groen Geel – Be Quick 1887 (zat) 4-0. 11. 1-0 Jermo Verbeek. 21. 2-0 Dave Knipmeijer. 37. 3-0 Joel Brandsma. 90+2. 4-0 Menno Pot. Rood (twee keer geel): 42. Jelte van de Berg (Groen Geel). Toeschouwers: 60