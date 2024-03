Periode voor Pasen zorgt voor groot feest in de bakkerij: “De Paasbroeder hebben we zelf bedacht”

Je vindt ze nergens anders in Nederland: Paasbroeders. Bakkerij Henk Post uit Ten Boer verkoopt ze deze periode. Foto: Henk Post

Het is één van de mooiste periodes in het jaar. Niet de mooiste, want volgens bakker Henk Post van de gelijknamige bakkerij uit Ten Boer is dat Kerstmis. Maar de paasperiode nodigt uit om extra creatief te zijn.

Hoi Henk! Wat maakt de paasperiode zo leuk?

“Pasen kun je associëren met het voorjaar. Alles komt weer tot leven, komt weer tot bloei. Er horen vrolijke kleuren bij. Daarnaast is Pasen een echt familiefeest. Het nodigt uit om lekkere dingen te kopen waarmee je de gasten kunt verrassen. De afgelopen weken zijn grijs en regenachtig verlopen. Mensen hebben weer zin in het voorjaar, hebben zin in wat vrolijkheid. In onze bakkerij werken we deze periode met vrolijke kleuren, en dat maakt het ons wel een feestje.”

Maar het is niet zo leuk als Kerstmis?

“Kerst is denk ik het summum. Daar is veel aandacht voor, en het heeft ook een lange aanlooptijd. En Pasen volgt daarna op een goede tweede plaats. Het grote verschil is dat we tijdens de paasperiode elk jaar nieuwe producten aanbieden. Dat je iets aan gaat bieden dat nergens anders is te verkrijgen.”

Hoe gaat zoiets dan?

“Die voorbereidingen beginnen al heel vroeg. In februari gaan we om tafel zitten en bekijken we het assortiment, maar bedenken we ook wat we eventueel nog meer kunnen doen. Wat is leuk? Wat is anders? En waar zouden onze klanten nu een glimlach van op hun gezicht krijgen. Dit jaar hebben we bijvoorbeeld de Paasbroeder. De Paasbroeder is een gevulde bol met krenten, rozijnen, een vulling van bruine basterdsuiker en advocaattopping. Advocaat heeft een gele kleur, dus dat zorgt voor een hele vrolijke presentatie. En die vind je dus nergens anders.”

En dat is waarschijnlijk niet het enige?

“We hebben ook de Lavendel tartelette. Die kom je ook nergens anders tegen. En de naam zegt het al: er zit een lavendel extract in. Dat geldt ook voor de Lemoncurd tartelette. En we hebben een Radlercake. Hierin zitten citroenen en bier verwerkt. Het is geel van kleur, en heeft dus ook weer die vrolijk- en frisheid. En persoonlijk maakt mij het heel blij om zulke producten te kunnen ontwikkelen. Bij Kerstmis houd je het standaard, maar bij Pasen is er die mogelijkheid om wat dingen te proberen.”

En waarschijnlijk zullen ook de Paasstollen uit jullie ovens rollen?

“Jazeker. Daar is altijd veel vraag naar. Maar ook Kukelbrood, dat is een briochebol met chocoladeparels, en de Madelief, een brioche gevuld met room en advocaat met een topping van gesuikerde amandel, is altijd erg in trek. En we hebben bijvoorbeeld ook een paasslagroomschnitt en een paas-tompouce.”

Betekent het voor jullie dat er al lange dagen moeten worden gemaakt?

“Dat valt op dit moment heel erg mee. Bij Pasen begint het ongeveer een week van tevoren. Op dit moment zie je al wel de belangstelling en de interesse. Mensen proberen hier en daar al wat producten om te ontdekken of het iets is om straks op tafel te kunnen zetten. Maar de echte drukte komt pas vanaf volgende week. In tegenstelling tot Kerstmis, waarbij het direct na Sinterklaas al ontzettend druk is. Maar wij zijn er in ieder geval klaar voor, en hebben er ontzettend veel zin in.”