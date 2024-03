Pé Daalemmer & Rooie Rinus grijpen 45 jaar op de planken aan voor theatertour dat hen naar Paradiso brengt

Paradiso in Amsterdam. Foto: Andreas Praefcke - Eigen werk, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4270602

Pé Daalemmer & Rooie Rinus maken volgend jaar, in 2025, een theatertour die hen onder andere naar Paradiso in Amsterdam gaat brengen. In 2025 is het 45 jaar geleden dat de twee voor het eerst samen optraden. Dat is zondag bekendgemaakt op Radio Noord.

Met de theatertour gaat men langs verschillende noordelijke theaters. Op 2 november treedt het duo op in Paradiso. De tour wordt eind november 2025 afgesloten in De Oosterpoort. Tijdens de tour zullen verschillende bekende liedjes ten gehore worden gebracht, maar zal er ook nieuw werk te horen zijn.

Pé Daalemmer & Rooie Rinus wordt gevormd door Peter de Haan en Frank den Hollander. De twee waren beide lid van studentenvereniging Albertus Magnus. In 1978 namen ze, apart van elkaar, deel aan een verenigingssongfestival. Dat was het moment dat de twee besloten om samen verder te gaan. Bekend werden ze door straatoptredens te geven in de Herestraat. De bekendste liedjes van Pé Daalemmer & Rooie Rinus zijn ‘Hoornseplas’, ‘Carnaval in’t noorden’ en ‘Alcohol’.