Paula Stevens uit Stad wint grootste vertaalprijs van Europa

Paula Stevens - Foto via Uitgeverij Oevers

De Martinus Nijhoff Vertaalprijs (officieel de Cultuurfonds Vertaalprijs Martinus Nijhoff) is dit jaar gewonnen door Paula Stevens. De in Groningen woonachtige Stevens krijgt de prijs voor haar vertalingen van bekende werken uit het Noors.



Met het winnen van de grootste vertaalprijs van Europa ontvangt Stevens 50.000 euro. De penning en de bijbehorende cheque krijgt ze op donderdag 18 april uitgereikt in Felix Meritis in Amsterdam.

Stevens studeerde Noorse taal- en letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Sindsdien vertaalde ze meer dan vijftig romans van onder andere Roy Jacobsen, Per Petterson, Karl Ove Knausgård, Lars Mytting, Edvard Hoem en Herbjørg Wassmo. Daarnaast geeft Stevens workshops en lezingen, organiseert ze literaire evenementen en is ze mentor voor beginnende vertalers. In 2010 ontving Stevens al de Amy van Marken Prijs voor haar gehele vertaaloeuvre en vijf jaar terug won ze, samen met Edith Koenders, de Europese Literatuurprijs.