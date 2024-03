Partij voor het Noorden wil dat gemeente ouderen gaat helpen bij aanleggen geveltuintjes

Een geveltuin met stokrozen. Foto: I, Opuntia, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2470607

De fractie van de Partij voor het Noorden wil dat de gemeente Groningen mensen gaat helpen die graag een geveltuintje willen hebben, maar dit vanwege bijvoorbeeld fysieke beperkingen niet zelf kunnen regelen.

“De belangstelling om aan de slag te gaan met het vergroenen is in het voorjaar altijd groter dan in andere periodes van het jaar”, vertelt fractievoorzitter Leendert van der Laan. “Afgelopen week heeft de gemeente gewezen op de mogelijkheid van het aanleggen van geveltuintjes. Mijn fractie is daar blij mee want het zorgt voor meer groen en voor meer biodiversiteit. Wanneer een melding gedaan wordt bij de gemeente of verhuurder is er op dit vlak veel mogelijk.”

Leendert van der Laan: “Niet elke bewoner is in staat om stoeptegels te verwijderen”

Dat geldt echter niet voor iedereen. Van der Laan: “Niet elke bewoner is in staat om stoeptegels te verwijderen of om zand te scheppen en dit te vervangen door tuingrond. Ouderen en mensen met een beperking die wel een geveltuin kunnen onderhouden maar niet aan kunnen leggen vallen nu buiten de boot. Zeker als ze niet kunnen beschikken over een netwerk van mensen dat hen kan helpen. In het verleden verzorgde de gemeente vaak de aanleg van de tuintjes.” Partij voor het Noorden wil weten waarom de gemeente hier mee gestopt is, en of er weer uitzonderingen gemaakt kunnen worden om ouderen en mensen met een beperking hierbij te gaan helpen.

Geveltuin

Een geveltuin is een strook begroeide openbare ruimte die gelegen is voor een huis en onderhouden wordt door de bewoner van dat huis. Met toestemming is een aantal rijen stoeptegels vervangen voor tuingrond om er bloemen en planten in te plaatsen. Afgelopen weekend werden er nog geveltuintjes gerealiseerd in de Moesstraat. Vorige week stak wethouder Mirjam Wijnja (GroenLinks) van Klimaatadaptatie de handen uit de mouwen in de L.B. Pearsonstraat om er geveltuintjes te realiseren.