Parkeren bij Vliegveld Eelde flink duurder, maar blijft het goedkoopste

Foto: Groningen Airport Eelde

Ondanks de hoge inflatie zijn de prijzen voor parkeerplaatsen rondom luchthavens voor de komende zomer gedaald. Groningen Airport Eelde vormt een uitzondering, zo blijkt uit onderzoek van Parkos. Toch blijft Eelde goedkoop.

Parkos is een online vergelijkingsplatform om parkeerplaatsen bij vliegvelden te vergelijken en reserveren. Het platform is actief in 12 Europese landen, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Australië.

Waar je op Nederlandse vliegvelden vorige zomer gemiddeld ruim 71 euro betaalde voor acht dagen parkeren is dit tijdens de komende zomervakantie 66 euro. Een daling van ruim zeven procent. Op Groningen Airport Eelde is echter sprake van een stijging van ruim 5 procent. Toch blijft Eelde met een bedrag van 40 euro verreweg de goedkoopste van ons land, en op enkele vliegvelden in Duitsland na, de goedkoopste van Europa.

“De dalende prijs komt onder andere doordat de concurrentie in de markt toeneemt. Er zijn simpelweg meer parkeeraanbieders waaruit mensen kunnen kiezen”, zegt Guus Kerstholt van Parkos. “Deze toenemende concurrentie is niet enkel afkomstig uit Nederland, maar ook vanuit Duitsland. Nederlanders kiezen namelijk steeds vaker voor vluchten vanaf Duitse luchthavens. De prijs is daarbij een belangrijk aspect om zich van de concurrenten te onderscheiden.”

De goedkoopste parkeeroptie is bij Frankfurt Hahn Airport. Hier betaal je ruim 37 euro voor acht dagen parkeren in de zomervakantie. Het duurste is Rotterdam The Hague Airport. Hier zijn de kosten 97 euro voor een week.

