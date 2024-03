Mamio verloor zaterdag weliswaar van HFC’15, maar de mooiste actie kwam van Mamio keeper Mohammed Bakkat. Die speelde doodleuk even een tegenstander door de benen. Schijnbaar had iemand zijn telefoon op scherp want het filmpje dook op in de Facebook groep “de kelderklasse”.

