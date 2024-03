Padel zit nog altijd in de lift: “In mei gaan we een groot toernooi organiseren voor de Nederlandse padeltop”

Foto: Lucas Kemper - Lucas Kemper Fotografie

Padel is nog altijd erg populair. Bij de Groninger Lawn Tennis Vereniging “Cream Crackers“ is het passen en meten om iedereen een plekje te geven en is er het verlangen naar meer padelbanen.

“Wat we merken is dat er veel animo is”, vertelt Nikki Kolman van de vereniging. “In december hadden we een indoortoernooi. Daar kwam zoveel belangstelling op af dat we loting hebben toe moeten passen. We hebben niet iedereen mee kunnen laten doen. En ik verwacht dat dit straks eind mei weer gaat gebeuren. Dan organiseren we een open toernooi. Maar we hebben dan minder binnen banen tot onze beschikking dan we in december hadden. Dus ja, het is echt passen en meten waarbij het vervelend is om mensen teleur te moeten stellen.”

Capaciteitsproblemen

Groningen is op dit gebied geen uitzondering. Ook landelijk ziet men dat de racketsport erg populair is. In den lande hebben tal van tennisverenigingen plannen om extra banen aan te leggen. Steeds vaker leidt dit echter tot bezwaren. Omwonenden vrezen namelijk geluidsoverlast. Het Groningse Cream Crackers zit op sportpark Corpus den Hoorn waar heel andere problemen spelen: er zijn capaciteitsproblemen waarbij er geen ruimte is om uit te breiden.

“Driehonderd aanmeldingen”

Kolman: “Voor onze padeltrainingen hebben we de komende periode ongeveer driehonderd aanmeldingen. Naast padel bieden we ook tennis aan. Op dit moment kan dit prima naast elkaar bestaan, maar we lopen wel tegen de grenzen aan. We denken daarom wel na over het aanleggen van nieuwe padelbanen. Maar of dit op het sportpark gerealiseerd kan worden is onbekend.”

“Nederlandse padeltop komt naar Groningen”

Dat er zoveel animo is voor padel heeft de vereniging ook doen besluiten om dit jaar weer een groot toernooi te organiseren. “Vorig jaar hebben we in april een groot evenement voor de Nederlandse padeltop gehouden. Dat gaan we dit jaar weer doen, alleen dan in het weekend van 24 tot 26 mei. Op dit moment zijn we druk bezig met de voorbereidingen. Vorig jaar was het al groot, en dit jaar willen we het nog groter maken. We denken bijvoorbeeld na over het plaatsen van grotere tribunes, waarbij je gebruik maakt van steigerbouw waardoor je het wat hoger kunt maken. Ook denken we na om door middel van camera’s de wedstrijden te streamen.”

“Een week later een open toernooi”

De wedstrijden zijn bedoeld voor de absolute padeltop: “Deelnemers kunnen zich inmiddels aanmelden op onze website. In de week daarna, vanaf 27 mei, vindt het open toernooi plaats, waar ik zojuist al even over sprak. Hier kunnen ook beginners aan deelnemen. Dit toernooi vindt dan plaats omdat de voorjaarscompetitie dan net is afgelopen en de zomercompetitie nog niet begonnen is. Dus het is een heel mooi moment om dan ook voor deze groep iets leuks aan te bieden. De inschrijving voor deze wedstrijden gaat binnenkort van start.”

Padel

De sport padel is in 1969 ontstaan in Acapulco in Mexico. Daarna maakte de sport snel furore in het land en ook in verschillende Zuid-Amerikaanse landen. Padel is een combinatie van tennis, squash en beachball. Het wordt twee tegen twee gespeeld op een baan met vier glazen wanden. Het gebruik van de wanden om de baan geeft het spel een extra dimensie. Net als bij tennis mag de bal 1x het oppervlakte raken voordat hij naar de overkant moet. Net als bij squash kan dit de grond of de wand zijn. De wanden maken dat een onhaalbare bal alsnog haalbaar wordt, maar ook dat gevoel en tactiek nog belangrijker zijn dan bij tennis. De kleinere baan en het gebruik van de wanden maakt Padel een explosieve sport waarbij snelheid en uithoudingsvermogen minder cruciaal zijn. Het is makkelijk op te pakken en de spelregels en puntentelling zijn hetzelfde als bij tennis. Het racket dat je gebruikt is kleiner dan een tennisracket, heeft geen snaren, maar is van fiberglas of carbon.