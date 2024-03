“Paaszondag zon maar ook een bui, Paasmaandag bewolking en regen”

Het Paasweekend heeft dit jaar twee gezichten. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis krijgen we op Eerste Paasdag de zon te zien, maar zal Tweede Paasdag grijs gaan verlopen.

“Op Paaszondag zijn er hardnekkige wolkenvelden waarbij zo nu en dan de zon even tevoorschijn zal komen”, vertelt Kamphuis. “Het blijft droog, in de avonduren kan er een bui vallen. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind, windkracht 2 tot 3, wordt het 12 of 13 graden. De nacht van Paaszondag op Paasmaandag verloopt wisselend bewolkt waarbij de kans op een bui blijft staan. Tijdens heldere momenten kan het afkoelen naar 6 of 7 graden.”

“Op paasmaandag is het bewolkt. De dag kan nog droog beginnen maar in de loop van de dag zijn er perioden met regen. Het wordt 12 graden bij niet al te veel wind. Op dinsdag verandert er weinig aan het weerbeeld, hoewel de zon zich dan wel wat vaker laat zien.”