‘Paasmaandag kans op een bui, komende dagen grijs en regen’

Foto: Joris van Tweel

Aangenaam voorjaarsweer zit er de komende dagen nog niet in. De zon laat zich zo nu en dan zien maar de bewolking heeft de overhand en van tijd tot tijd valt er een bui.

Op Paasmaandag is het grotendeels bewolkt. Wellicht kan zo nu en dan de zon zich even laten zien. Verspreid over de dag valt er een bui, met de grootste kans daarop in de middag. Bij een zwakke wind uit zuidelijke richtingen, later draaiend naar west, ligt de maximumtemperatuur rond de 10 of 11 graden. De nacht van Paasmaandag op dinsdag verloopt droog. De minimumtemperatuur ligt dan rond de 7 of 8 graden.

Op dinsdag overheerst de bewolking. Zo nu en dan kan de zon even tevoorschijn komen. In de middag is er opnieuw kans op buien. Het wordt 11 of 12 graden. Woensdag gaat bewolkt en nat verlopen. Dan ligt de maximumtemperatuur rond de 10 graden.