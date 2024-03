Paas: ‘Den Haag kijkt verkeerd naar financiering Lelylijn’

Foto: Rob Dammers

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat besluit dit najaar of er een verkennend onderzoek komt naar de Lelylijn. Maar als het aan Commissaris van de Koning René Paas ligt, geven de formerende partijen gewoon direct hun fiat voor de aanleg van de spoorlijn. Want ‘Den Haag kijkt verkeerd naar financiering Lelylijn’, stelt Paas.

Paas sprak zijn woorden woensdagavond in Emmeloord, tijdens een symposium over de Lelylijn. Paas is voorzitter van de Stuurgroep Lelylijn, die het project aanjaagt bij het rijk. Op het symposium lichtte hij toe dat de minister volgens de systematiek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat dit najaar besluit of er een verkennend onderzoek komt naar de Lelylijn. Maar Paas hoopt dat het besluit om de spoorlijn aan te leggen tijdens de formatie van het nieuwe kabinet wordt genomen, omdat Den Haag nu vooral lijkt te kijken naar de kosten voor het project.

‘Moe van Haagse politici’

“Ik word eerlijk gezegd een beetje moe van Haagse politici die de Lelylijn vooral lijken te zien als een kostenpost”, aldus Paas, die werd geboren in Dordrecht en opgroeide in Emmeloord. Paas maakte onder meer een vergelijking met de aanleg van de Noordoostpolder, waarvoor het besluit midden in de crisis van de jaren dertig werd genomen. De kosten van de aanleg bedroegen bijna 13 procent van de toenmalige Rijksbegroting. Paas: “Als de toenmalige regering en Tweede Kamer de aanleg van de Noordoostpolder vooral hadden gezien als een kostenpost, dan was de polder er nooit gekomen.”

‘Lelylijn is investering in heel Nederland’

Volgens Paas kijkt Den Haag met name naar de kosten en baten voor Noord-Nederland, maar de Lelylijn is volgens Paas een investering in heel Nederland: “Het helpt niet als de Lelylijn altijd op lijstjes in Den Haag staat met ‘financiële tegenvallers’. En er meteen gemakshalve maar het hoogste bedrag van een bandbreedte wordt gebruikt. De kost gaat voor de baat uit. Stop ermee om de Lelylijn vooral als kostenpost te zien. Het is een kans. Het is een grote kans voor noordelijk Nederland. Inwoners in het Noorden en in de beide polders hebben ook recht op een goede bereikbaarheid. Maar dat is maar de helft van het verhaal. Het is de beste investering in héél Nederland als je de landsdelen beter met elkaar verbindt. Van deze spoorlijn knapt Nederland aan twee kanten van de lijn op. Ivesteer dus, net als vroeger, in de toekomst van héél Nederland.”

De Lelylijn moet ‘de’ snelle spoorlijn worden tussen Groningen en de Randstad. Waar eerst nog nagedacht werd over het verbeteren van bestaand spoor, volgde gaandeweg een nieuw plan waarbij er een spoorlijn komt te liggen via Drachten en Emmeloord naar Lelystad: de Lelylijn. Een uitgebreide en actieve lobby zorgden er voor dat het plan opgenomen werd in de kabinetsplannen. Het (inmiddels demissionaire) kabinet zette er 3 miljard euro voor opzij. Dat is niet genoeg voor de aanleg, maar met aanvullingen vanuit Europese en regionale fondsen kan een eerste grote stap worden gezet. Het volledige project gaat waarschijnlijk tussen de 6 en 12 miljard euro kosten.