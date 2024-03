‘Over het Wildrooster’ verkozen tot Beste Noordelijke Film

Foto: Niels Knelis

‘Over het Wildrooster’ van Okki Poortvliet uit Groningen is in de prijzen gevallen de op de 44ste editie van het Internationaal Filmfestival in Assen. Met de film sleepte Poortvliet de titel ‘Beste Noordelijke Film’ in de wacht.

‘Over het Wildrooster’ werd vorig jaar uitgebracht. In de documentaire laat Poortvliet drie personen aan het woord komen: Robert Tuintjer, Rinke Miede en Ytzen. Drie mensen die elke dag in het bos tussen de dorpen Odoorn en Exloo zijn. Ytzen en Rinke omdat ze in het bos wonen, Robert omdat hij elke dag door het bos fietst om op zijn werk te kunnen komen. In de film laat Poortvliet de wereld achter het wildrooster zien. Is die wereld anders? Is er meer rust?

De jury is onder de indruk: “Deze ode aan de natuur biedt een toevluchtsoord in de onheilspellende tijd waarin we leven. De eigenheid van de film zorgt voor de nu-extra welkome glimlach op onze gezichten. De muziek, die met het bos zelf gemaakt wordt, is de kers op de taart.” Poortvliet wint behalve de titel ook een bedrag van 1.000 euro. “Wat ik daar mee ga doen? Mijn huur betalen!” grapt Poortvliet. “Nee hoor, ik ben bezig met een nieuw project en ik zit in het New Noardic Wave-traject, dus ik ga het inzetten voor mijn nieuwste film. Wie weet komt die hier over een paar jaar ook wel te draaien.”

Poortvliet werd geboren in Odoorn, in Drenthe. In 2017 kwam ze naar de stad om te studeren aan Academie Minerva. Momenteel studeert ze aan de Rijksuniversiteit Groningen Filosofie. Op het Filmfestival ging de prijs voor Beste Nederlandse Film in de competitie KersVers naar Luca Meisters met haar film ‘Magma’.