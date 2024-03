Oud pand ABN AMRO in Haren vermoedelijk omgetoverd tot vijf appartementen en winkel

Artist impression van het vernieuwde pand aan de Rijksstraatweg 184. Foto: Sax Architecten

Na twee jaar leegstand is Hofman Vastgoed met de gemeente in gesprek over een nieuwe invulling van het oude ABN AMRO-kantoor op de hoek van de Rijksstraatweg en de Achterhorst in Haren. Het plan van het vastgoedbedrijf is vijf appartementen en een winkelruimte te realiseren.

Dat schrijft Haren de Krant. In 2020 sloot de ABN AMRO het kantoor in Haren. In de periode erna werd het pand verhuurd aan Shared Spaces Haren, waarna The Gym zich erin ging vestigen voor twee jaar. Nu staat het gebouw twee jaar leeg.

John en Daniel Hofman van Hofman Vastgoed uit Groningen beheren nu het pand. De afgelopen tijd hebben de eigenaars Hofman hun plannen voor nieuwe appartementen en een winkelruimte met de gemeente uitgewisseld. Volgens het duo is er een goede kans dat de gemeente een bouwvergunning verleent. Daniel Hofman: “We zijn met de gemeente nog in gesprek over de details. Ik heb goede hoop dat we eruit komen.”

Architectenbureau Sax Architecten in Assen heeft in de tussentijd (voorlopige) artist impressions gemaakt van de buitenkant van het pand.