Oranje Nassau steviger aan kop na derby winst op PKC’83

Foto Andor Heij. Peter van Son van Oranje Nassau maakt de 1-1 tegen PKC'83

Oranje Nassau heeft zaterdagmiddag de derby in de eerste klasse J tegen middenmoter PKC’83 met 5-2 gewonnen en staat daardoor steviger aan kop. Peter van Son wist drie keer het net te vinden.

PKC opende in eigen huis sterk. Nadat Kay Bootsma net over schoot was het in de tweede minuut wel raak. Een vlotte aanval werd door Willem Bel van dichtbij afgerond: 1-0.

ON was wakker en kreeg in het vervolg van de eerste helft de beste mogelijkheden. Quinten Anakotta en Ezra Schrijver mikten net naast. In de 13e minuut werd Van Son vrij voor PKC doelman Swen Bakker gezet en schoot binnen: 1-1. Tim Deelen en Rick Wiersma verzuimden ON daarna op voorsprong te zetten.

Veel kansen

In het tweede bedrijf kreeg ON drie grote kansen op rij. Ezra Schrijver stuitte op Bakker, Thomas Careman schoot op de lat en Van Son mikte net voorlangs.

Daarna was het de beurt aan PKC. ON doelman Erwin Heidekamp voorkwam treffers van Bel en Kelvin de Vries. Op een kopbal van Rob Schokker na 55 minuten had Heidekamp echter geen antwoord: 2-1.

ON ging in de achtervolging. Van Son schoot via Bakker nog op de lat, maar na een uur viel de gelijkmaker toen Anakotta via de draai scoorde: 2-2. In de 79e minuut kwam ON op voorsprong. Een soort rugbyaanval kwam uiteindelijk bij Van Son die de 2-3 maakte.

Counter

PKC zette alles op alles om de gelijkmaker te forceren en was in een ware scrimmage nog dichtbij ook. Achterin werd door de de gastheren veel ruimte weg gegeven en in blessuretijd counterde ON naar een ruime zege. Invaller Youri Schuur maakte de 2-4 op aangeven van Van Son en Van Son zelf maakte zijn hattrick compleet door de 2-5 binnen te tikken.

Heerlijk

“Heerlijk”, zei Van Son na afloop. “Het bleef tot het einde spannend en als je dan wint en drie keer scoort is prachtig. Ik vond het een terechte zege, maar als je het eerder afmaakt maak je het jezelf niet zo lastig. Zij hadden aan het eind ook een goal kunnen maken. Maar we hebben ons mannetje gestaan en we het hebben weten uit te breiden via de counter”.

Makkelijk weggegeven

“Voetballend vind ik het terecht”, zei PKC’83 trainer Robert Groninger over de nederlaag. “Maar qua energie en inzet die we getoond hebben vind ik een gelijkspel meer op zijn plaats. We hebben twee keer voor gestaan en geven het eigenlijk twee keer ook heel makkelijk weer weg”. PKC staat zevende, maar is door de versterkte degradatie nog lang niet veilig. “ON is de koploper en een sterke ploeg, maar na Pasen krijgen we een serie van zeven wedstrijden tegen bijna alle ploegen die onder ons staan. Daar moet je de punten tegen pakken”, aldus Groninger.

Voor ON was er extra goed nieuws, omdat alle concurrenten in de titelstrijd punten verspeelden. ON staat nu ook in het minste aantal verliespunten bovenaan.

PKC’83 – Oranje Nassau 2-5. 2. 1-0 Willem Bel. 13.1-1 Peter van Son. 55. 2-1 Rob Schokker. 60. 2-2 Quinten Anakotta. 79. 2-3 Peter van Son. 90. 2-4 Youri Schuur. 90+3. 2-5 Peter van Son. Toeschouwers: 175.

GVAV wint

In dezelfde klasse boekte GVAV Rapiditas thuis een knappe zege op DZOH uit Emmen. Het werd 3-0 door Daan van de Meulen, Jonathan van Dorssen en Patrick Venema. GVAV is elfde met 18 punten uit 18 wedstrijden. Zondag wordt nog de derby tussen GRC Groningen en Velocitas gespeeld.