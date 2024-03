Opnieuw winst SC Stadspark, ruime zege Groninger Boys

Paidjah Davidson van Stadspark in balbezit (Foto's Martijn Minnema)

Stadspark boekte in de tweede klasse I zondag een nuttige zege, terwijl Forward verloor. In 3B was er een ruime zege voor Groninger Boys.

Stadspark won voor de tweede keer op rij. In en tegen Stadskanaal werd het 3-1 voor de stad -Groningers. Via Wessel Klijnstra kwam Stadskanaal wel op voorsprong. Cedwin Tel wist daarna drie keer te scoren voor de gasten. Stadspark steeg door de winst naar de negende plaats met 18 punten uit 16 wedstrijden. Stadspark moet nog een plek klimmen om op een ‘veilige’ positie te komen.

Forward zakt steeds verder weg. De studenten verloren in eigen huis met 3-2 van Oldeholtpade. Thomas Gelling maakte beide doelpunten voor Forward dat elfde staat met 16 uit 16. Helpman, de nummer drie, was dit weekeinde vrij.

3B

In de derde klasse B won Groninger Boys thuis met 4-0 van Muntendam. De gasten moesten al na tien minuten met een man minder verder toen een doorgebroken speler van Groninger Boys werd neergelegd. Groninger Boys wist er wel raad mee. Luca Edzi en Lorenzo Westhiner scoorden ieder twee keer. Ook Groninger Boys zag rood. In de slotfase kreeg Aaron van den Berg zijn tweede gele kaart. Groninger Boys klom naar de derde plek met 25 uit 17.

Engelbert verloor thuis met 2-0 van Westerwolde en is dertiende en voorlaatste met 11 uit 15.