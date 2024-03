Opnieuw winst Drs. Vijfje, PKC’83 verspeelt ruime voorsprong in topper

De vrouwen van Drs. Vijfje hebben vrijdagavond in de eredivisie B van het zaalvoetbal opnieuw gewonnen. Thuis werd Hovocubo met 5-3 verslagen.

Josefien Slump en Melke Arentz maakten twee doelpunten, Rene van der Pijl één. Vijfje staat tweede achter ZVV Den Haag. Beide ploegen hebben 17 punten en een gelijk doelsaldo, alleen heeft Den Haag meer doelpunten gemaakt. Wie eerste wordt doet mee aan de play-offs om het kampioenschap met de clubs uit de eredivisie A.

Mannen

In de eerste divisie A speelde PKC’83/Team Amoeri thuis in de topper tegen White Stones met 3-3 gelijk. PKC leek op een klinkende zege af te stevenen, want de Groningers stonden na 11 minuten al met 3-0 voor door twee treffers van Mehan Ali Pour Asli en één van Rochendy Constansia. Nog voor de pauze kwamen de gasten echter langszij. PKC zakte naar de derde plaats en heeft 30 punten. Dat zijn er evenveel als Zeemacht en 5 minder dan koploper White Stones.

Drs. Vijfje verloor uit bij Het Vennewater met 4-1. De studenten blijven daardoor tiende.