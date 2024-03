Opnieuw graffiti aangebracht op kunstwerk viaduct Brailleweg

Foto: Rieks Oijnhausen

Opnieuw is er door vandalen graffiti aangebracht op het kunstwerk in het viaduct van de Brailleweg. Afgelopen herfst gebeurde dit ook al eens.

“In het midden van het viaduct is met groene letters de tekst ‘boys lie’ aangebracht”, vertelt een nieuwsfotograaf. “De tekst is ergens in de afgelopen dagen geplaatst.” Bij het project Aanpak Ring Zuid zijn verschillende viaducten voorzien van betonnen kunstwerken. In het viaduct Europaplein is een herinnering te zien aan de winst van de KNVB Beker door FC Groningen in 2015. De afbeelding in het viaduct Paterswoldseweg laat de bevrijding van 1945 zien en bij de Brailleweg gaat het om een oude kaart waarbij de skyline van Groningen te zien is.

Speciale techniek

Afgelopen herfst werd er ook graffiti aangebracht dat daarna verwijderd kon worden hoewel dit wel voor een blijvende schade heeft gezorgd. “De panelen van de kunstwerken zijn in de fabriek gemaakt”, laat Combinatie Herepoort weten. “Om de afbeeldingen zichtbaar te maken is er gebruik gemaakt van een speciale techniek. Er is een speciale folie met betonvertrager aangebracht dat als resultaat heeft dat het beton op die plek langzamer uithardt. Wanneer het betonnen paneel volledig is uitgehard wordt het schoongespoten met een hogedrukreiniger. Hiermee wordt het patroon van de afbeelding onthuld.”

Tekst gaat verder onder de foto:





De graffiti is aangebracht in het midden van het kunstwerk. Foto: Rieks Oijnhausen

“Je kunt het één of twee keer schoonmaken”

Voor de panelen geplaatst werden is er een coating toegevoegd dat de afbeelding moet beschermen. Maar hier zit volgens Aanpak Ring Zuid ook precies de crux. “Door de coating kunnen we de afbeelding schoonmaken wanneer deze vuil is of wanneer er graffiti wordt aangebracht. Maar wanneer je schoon gaat maken moet je, zeker bij graffiti, gebruik maken van een hogedrukreiniger. Door deze krachtige straal verwijder je ook een klein laagje van de afbeelding. Onze verwachting is dat je een plek één of twee keer schoon kunt maken, daarna wordt de laag te poreus.”

Megaklus

Mocht deze situatie zich aandienen dan moet voor herstel een betonplaat uit de wand worden gehaald. Combinatie Herepoort omschrijft dit als een megaklus die gigantisch in de papieren gaat lopen. De oproep is dan ook om van de kunstwerken af te blijven. Mensen die met graffiti aan de slag willen kunnen terecht op plekken die daar door de gemeente voor zijn aangewezen. Het gaat onder andere om de fietstunnels bij de Noordzeebrug, de fietstunnel tussen de Reitdiephaven en Vinkhuizen en de tunnel onder de A28 bij de Van Iddekingeweg.