Opklaringen en bewolking wisselen elkaar donderdag af, vrijdag zonovergoten

Tot en met het weekend lijkt neerslag in Groningen zo goed als uitgesloten. De zon doorbreekt met regelmaat de bewolking en met name vrijdag lijkt frisse, maar zonovergoten lentedag te worden.

Volgens weerman Johan Kamphuis wisselen perioden met bewolking en opklaringen elkaar donderdag af: “In de ochtend zijn er eerst een paar opklaringen, maar die worden gevolgd door toenemende bewolking. Pas in de namiddag keren de opklaringen terug. Het blijft droog bij 8 graden als maximumtemperatuur. De wind uit het oosten tot noordoosten is zwak of matig.”

De nacht naar vrijdag, met meer opklaringen en minima dalend tot dichtbij het vriespunt, is volgens Kamphuis een opmaat naar een zonnige, maar frisse laatste werkdag: “Er zijn flinke zonnige perioden en blijft het droog. Bij een naar matig toenemende oostenwind wordt het 9 graden. In de nacht liggen de minima opnieuw rond het vriespunt.”

Het weerbeeld van vrijdag lijkt zich tot na het weekend door te zetten, maar meer bewolking ligt volgens Kamphuis in het verschiet: “Zaterdag zijn er opnieuw flinke zonnige perioden met af en toe een paar overtrekkende wolken. Het word 9 of 10 graden bij een matige oostenwind. In de nacht naar zondag is er kans op grondvorst. Zondag overdag zijn er wolkenvelden maar kan ok af en toe de zon doorbreken. Het blijft droog en het wordt 10 of 11 graden. Maandag neemt de kans op lichte regen toe als vochtige zeelucht ons gebied lijkt binnen te druppelen. Het kwik doet dan ook een stap terug naar een graad of 7. Ook dinsdag lijkt een de frisse kant te verlopen dankzij een stevige noordooster wordt het niet warmer dan 6 of 7 graden.”