Ophokplicht ingetrokken: “Kippen, ganzen en andere pluimvee mogen weer naar buiten”

De ophokplicht voor kippen, ganzen en andere pluimvee, die in november werd ingesteld, is voor de provincie Groningen ingetrokken. Dat heeft demissionair minister Piet Adema (ChristenUnie) van Landbouw dinsdag bekendgemaakt.

Volgens deskundigen is het risico op vogelgriep nu laag genoeg om de landelijke ophokplicht in te trekken. Een groep deskundigen houdt de vogelgriepsituatie in ons land in de gaten. Zij melden dat het risico op dit moment laag tot matig is. De komende periode zegt het ministerie de situatie goed in de gaten te zullen houden. De vorige ophokplicht werd ingevoerd twee weken nadat de vorige was ingetrokken.

De ophokplicht wordt niet in heel Nederland opgeheven. In de Gelderse Vallei en de Limburgse Peel blijft de maatregel voorlopig wel van kracht omdat in deze gebieden veel pluimvee dicht bij elkaar leeft.