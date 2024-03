‘Op zondag zon, komende dagen bewolking en kans op een bui’

Foto: Joris van Tweel

Het zonnige weer van de afgelopen dagen gaat de komende week plaatsmaken voor een grijzer weertype, waarbij ook de kans op een bui toe gaat nemen.

Zondag is daar nog niet zoveel van te merken want de zon zal zich duidelijk laten zien. Wel is er wat bewolking mogelijk. Bij een zwakke tot matige wind uit noordoostelijke richting komt de maximumtemperatuur rond de 11 graden te liggen. In de nacht van zondag op maandag neemt de bewolking toe en koelt het af naar zo’n 6 of 7 graden. Maandag gaat grijs verlopen. Verspreid over de dag is er kans op een bui. Bij een zwakke wind uit noordoostelijke richting wordt het niet warmer dan 7 of 8 graden, en voelt het waterkoud aan.

Op dinsdag zijn de verschillen klein. Het is bewolkt en verspreid over de dag kan er een buitje vallen. Dan wordt het 8 of 9 graden. Woensdag gaat droog verlopen, maar de zon gaan we ook dan niet te zien krijgen.