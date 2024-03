Op zoek naar het voorjaar met wandeling bij Het Groninger Landschap

Foto Jan van de Kam. Grutto

Het voorjaar is weer in het land en dat betekent dat er in de natuur van alles te zien is. Op deze zondag kun je met een gids van het Groninger Landschap op pad voor een wandeling door het Reitdiepgebied.

De wandeling begint om 14.00 uur. “De start van de wandeling is bij het bezoekerscentrum Reitdiep”, laat Het Groninger Landschap weten. “Onder begeleiding van een gids maak je een wandeling van ongeveer 2,5 kilometer door de weilanden rond het bezoekerscentrum. Het gebied is eeuwenoud en cultuurhistorisch erg rijk.” En er valt veel te zien. Zo is bijvoorbeeld de grutto weer in het gebied te vinden, maar is het ook mogelijk dat je andere weidevogels als de kievit, tureluur of scholekster tegen gaat komen.

Het Groninger Landschap adviseert om schoeisel aan te trekken dat past bij een wandeling door een weiland. “En vergeet ook niet een verrekijker of fototoestel mee te nemen.” Deelname is gratis, wel wordt gevraagd om je vooraf aan te melden via deze website.