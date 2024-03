Ook zorgen bij Veiligheidsregio Groningen over afschaffen luchtalarm

Foto: Raymond Meter - meterfotografie.nl

Ook bij de Veiligheidsregio Groningen leven zorgen over het besluit om het luchtalarm in 2025 af te schaffen. Vrijdag maakte demissionair Justitieminister Dilan Yeşilgöz-Zegerius (VVD) bekend dat het systeem eind volgend jaar wordt vervangen door NL-Alert. Dat meldt de NOS.

Bij noodsituaties krijgen mensen in de toekomst een bericht op hun telefoon. Volgens de minister biedt de sirene tegenwoordig nog nauwelijks voordelen omdat uit onderzoek blijkt dat het geluidssignaal minder mensen bereikt dan de meldingen op telefoons. De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond vindt het belangrijk dat alle burgers geïnformeerd worden bij een calamiteit. Om die reden zijn volgens deze regio beide middelen nodig. Met een NL-Alert wordt 92 procent van de mensen bereikt. De Veiligheidsregio is bezorgd om het hoge percentage laaggeletterden in de regio dat moeite heeft om een NL-Alert te begrijpen. Daarnaast zijn sirenes minder kwetsbaar dan het telefoonsysteem dat om verschillende redenen uit kan vallen.

Behalve Rotterdam zijn ook andere regio’s, die een hoger risico hebben, kritisch. Groningen is één van die regio’s die een hoger risico heeft, onder andere vanwege de aanwezigheid van de haven in Delfzijl en verschillende industriegebieden. Yeşilgöz-Zegerius zegt de zorgen serieus te nemen en zegt dat in gebieden, met een hoger risico, een extra waarschuwingssysteem zal blijven bestaan. Het is onbekend welk systeem de minister hier bedoeld.