Ook VVD maakt zich zorgen over onduidelijke situatie rotonde Vondellaan: “Het is onoverzichtelijk”

Foto: Wim Borghols

Ook de fractie van de VVD maakt zich zorgen over de verkeersveiligheid op de rotonde Vondellaan met de Van Iddekingeweg. Afgelopen week uitte de Fietsersbond al haar zorgen.

“Al langere tijd is de situatie onoverzichtelijk”, vertelt raadslid Rik Heiner. “Vijf jaar geleden vond er op de rotonde een dodelijk ongeluk plaats waarbij een fietser werd aangereden door een vrachtwagen. Daarnaast heeft de Vondellaan een oprit gekregen naar de ringweg waardoor het er het laatste jaar veel drukker is geworden. Die twee redenen zijn aanleiding geweest om de rotonde her in te richten waarbij fietsers en automobilisten meer van elkaar gescheiden zijn. Alleen ligt het werk al een hele tijd stil. Doordat het wegdek overal dezelfde kleur heeft is er geen verschil, waardoor het heel onoverzichtelijk is. Je weet niet waar je langs moet.”

Vooral onduidelijk bij regenachtig weer

Wim Borghols van de Fietsersbond liet afgelopen week weten: “Als weggebruiker krijg je het idee dat je in een shared space-zone terecht bent gekomen. Toevallig fietste ik afgelopen zaterdag langs de locatie, en ik zag een automobilist tergend langzaam de rotonde passeren. De persoon was duidelijk aan het zoeken waar hij langs moest en hoe hij dat kon doen. Maar ondertussen heb je ook weggebruikers die door het verkeer heen racen. De situatie is vooral onduidelijk bij regenachtig weer. Het wegdek is niet vlak waardoor er makkelijk plassen ontstaan. Op zulke momenten is het onduidelijk waar het fietspad precies langs loopt.”

“Wachten op ongelukken”

Heiner: “Als je vanaf de Maranathakerk komt, en je fietst op de rotonde rechtdoor, in de richting van de Verlengde Hereweg, dan kom je ook een vreemde situatie tegen. Als fietser word je geacht om gebruik te blijven maken van het fietspad, maar dat kan niet waardoor je gedwongen wordt om de weg op te gaan waar dus ook de auto’s rijden. Het is wachten tot er ongelukken gebeuren.”

“Je wilt dat zo’n rotonde veilig is”

De Fietsersbond laat weten dat door vertraging de definitieve herinrichting komende herfst gaat volgen. Heiner: “Het is uitgesteld vanwege de vele neerslag. Het gaat om een project van Aanpak Ring Zuid, en ik begrijp dat zij nu al hun aandacht richten op Operatie Ring Zuid, maar ik vind dat de situatie op deze rotonde ook prioriteit verdient. Ook kinderen maken bijvoorbeeld gebruik van de rotonde, omdat er in de directe omgeving verschillende onderwijsinstellingen te vinden zijn. Je wilt dat zo’n rotonde gewoon veilig is, en niet dat automobilisten op het fietspad rijden omdat men de situatie verkeerd heeft ingeschat.”