Onvindbare man (33) ‘van een andere planeet’ krijgt voorwaardelijke celstraf voor wilde achtervolging door Noorderplantsoen

Foto: Joris van Tweel

‘Aangestuurd door kunstmatige intelligentie’ reed een 33-jarige dakloze man ‘van een andere planeet’ vorig jaar oktober in een gestolen auto door het Noorderplantsoen, achtervolgd door en botsend tegen de politie. De dolle rit kost de man een voorwaardelijke celstraf en geldboete. Maar de man lijkt echt van de aardbodem te zijn verdwenen.

De rechtbank in Groningen legde de man zonder vaste woon- of verblijfplaats twee maanden voorwaardelijke celstraf en een voorwaardelijke rijontzegging van een half jaar op, aldus RTV Noord. Niet omdat de man geen onvoorwaardelijke straf verdient (de rechtbank overwoog een taakstraf), maar omdat de man onvindbaar is sinds hij de dag na de dollemansrit het politiebureau verliet. Op het politiebureau verklaarde de man zijn acties van die dag door te stellen dat hij werd aangestuurd door kunstmatige intelligentie. De man vertelde ook van een andere planeet te komen aan de agenten.

De man stal op 17 oktober een auto uit de Van Heemskerckstraat en werd nog dezelfde dag betrapt in het voertuig op de Oude Ebbingestraat. Direct na een stopteken gaf de man plankgas richting het Noorderplantsoen, waar voetgangers en fietser aan de kant moesten springen om niet aangereden te worden. Een politieauto probeerde de vluchtroute van de man te blokkeren en werd aangereden door de 33-jarige verdachte. Op de Kruissingel wist de politie de man alsnog aan te houden.