Ontwikkellink biedt vrijwilligers gratis cursussen aan. Het is bedoelt voor iedereen die op wat voor manier dan ook actief is als vrijwilliger in de gemeente Groningen, zo vertelt Marja Wolthuizen van Link050 in de OOG Ochtendshow.



Als vrijwilliger heb je soms een cursus nodig om je vrijwilligerswerk uit te voeren, maar heb je niet het geld om dat te doen. En de organisatie of vereniging waarbij je dat werk wilt doen ook niet. In dat geval kun je bij Link050 terecht voor Ontwikkellink. Dit is het gratis cursusaanbod voor iedereen die vrijwilligerswerk doet, een participatiebaan heeft of op een andere manier vrijwillig actief is in de gemeente Groningen.

Groot aanbod gratis cursussen en workshops

Er worden rond de 110 tot 120 cursussen en workshops aangeboden, zo vertelt Wolthuizen. De cursussen worden aan vrijwillgers helemaal gratis aangeboden: “We krijgen subsidie van de gemeente Groningen voor iedereen die zich vrijwillig inzet.” Dit wordt al meer dan 15 jaar aangeboden en omgezet in gratis cursusaanbod. Er worden heel veel soorten cursussen en workshops gegeven, bijvoorbeeld op het gebied van communicatie, omgaan met agressie, Bedrijfs Hulp Verlening, maar ook heel praktische workshops zoals voor laminaat leggen en klusjes in en om het huis. Alles wordt aangeboden op basis van waar vrijwilligers nodig hebben. En is er behoefte aan een cursus die nog niet aangeboden wordt, dan kan een verzoek worden ingediend bij Ontwikkellink om een bepaalde cursus alsnog aan te bieden.

De cursussen die worden aangeboden worden gegeven door professionele instructeurs en trainers, aldus Wolthuizen. Ook licht ze toe dat de cursussen ook in de eigen buurt of wijk kunnen worden georganiseerd.

Iedere vrijwilliger kan gebruik maken van Ontwikkellink

Dit geldt voor iedereen die actief is in de gemeente Groningen, vertelt Wolthuizen. “Het maakt niet uit hoeveel uren je als vrijwilliger actief bent, of op welke manier. Het kan bijvoorbeeld bij een vrijwilligersorganisatie zijn, maar het kan ook als je bij een buurtinitiatief betrokken bent, als je op een school actief bent als luizenouder, bij sport betrokken bent. Bij alles wat je onbetaald doet om de maatschappij beter te maken kun je gebruik maken van het aanbod!”

Om te kijken welke cursus voor jou geschikt is kun je een kijkje nemen op de website van Link050 en dan op de link van Ontwikkellink klikken. Je kunt een e-mail sturen met je wensen. Ook ben je op werkdagen welkom om in het pand van Link050 aan de Herestraat 100 langs te komen om te bepalen welke oplossing voor jou geschikt is.

Daarnaast komt in september een boekje uit met informatie en interviews over Ontwikkelink. Die overigens geschreven is door vrijwilligers van de cursus “Creatief Schrijven”.