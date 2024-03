“Onrust over deadline versterkingsoperatie niet nodig; 1 juli is 1 juli”

Een versterkingsoperatie tot aardbevingsbestendige woningen in Ten Boer. Foto: Sebastiaan Scheffer

Bewoners krijgen uiterlijk op 1 juli duidelijkheid of zij wel of niet in aanmerking komen voor de versterking van hun woning. Dat heeft wethouder Manouska Molema (GroenLinks) laten weten nadat er de afgelopen periode onrust was ontstaan.

Voor de fracties van de ChristenUnie en het CDA was dit aanleiding om vragen te stellen. Peter Rebergen van de ChristenUnie: “De versterkingsoperatie is nog altijd een grote frustratie voor bewoners. Na jaren hebben ze altijd nog geen duidelijkheid of hun woning wel of niet versterkt gaat worden en of hun woning dus wel of niet veilig is. Vorige maand hebben we met de Nationaal Coördinator Groningen gesproken en toen bleek dat er uiterlijk op 1 juli duidelijkheid wordt gegeven.”

Peter Rebergen (ChristenUnie): “1 juli is 1 juli”

“Toch is er de afgelopen periode onrust ontstaan. Verschillende bewoners hebben te horen gekregen dat het niet gaat lukken om ingenieursrapporten op tijd klaar te krijgen. Dit zou beteken dat er niet perse voor de zomer duidelijkheid komt, maar dat dit in september zou zijn. Voor ons is dit geen optie. Eerder zou dit proces in december worden afgerond. Wij vinden dat 1 juli ook echt 1 juli is.”

Wethouder Manouska Molema (GroenLinks): “Datum van 1 juli blijft staan”

Wethouder Molema is duidelijk: “Wij hebben contact gehad met de NCG. Nog de gemeente, nog de NCG weet wie dit gezegd heeft. De NCG kan zich hier ook niet in vinden. De datum van 1 juli blijft dan ook staan.” Rebergen: “Dat is goed om te horen. Wij hebben met deze vragen de onrust bij bewoners weg proberen te nemen. Het is ook niet onze bedoeling dat er individuele personen worden aangesproken.”

Etkin Armut (CDA): “Kunnen we bij uitstel op de hoogte worden gebracht?”

Etkin Armut van het CDA is nog niet helemaal tevreden: “Stel dat er toch sprake is van uitstel. Kan de wethouder dan een toezegging doen dat de gemeenteraad op tijd op de hoogte wordt gebracht?” Molema: “De deadline staat. Maar mocht er toch iets gebeuren dan zal er tijdig geïnformeerd worden.”