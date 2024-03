Onnen verplaatst paasvuur naar Eerste Paasdag: “Vanaf zaterdag kan er hout gestort worden”

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Het jaarlijkse paasvuur in Onnen vindt dit jaar niet plaats op Tweede maar op Eerste Paasdag. Dat laat de Stichting Dieverdoatie weten.

“Dit jaar bouwen we het paasvuur op aan het einde van de Koelenbergsteeg. Dit is bereikbaar via het Zuidveld in Onnen”, laat de organisatie weten. “Dit jaar hebben we er voor gekozen om het paasvuur op zondag 31 maart al te ontsteken. In de avond is het terrein en de keet vanaf 19.30 uur open, om 20.00 uur zal het vuur ontstoken worden.”

Hulp bij het lossen

Voor het paasvuur kan gaan branden moet er eerst nog een bult gebouwd worden. De komende twee zaterdagen kan er op de locatie gestort worden. “Op zaterdag 23 en op 30 maart kan er van 09.00 tot 16.00 uur hout gestort worden. Dit mag alleen onder begeleiding van mensen van de organisatie. Als je hout komt leveren is er hulp aanwezig voor het lossen. Storten buiten deze dagen en tijden is niet toegestaan.”

Geen geverfd hout

Daarnaast is de organisatie ook op zoek naar specifiek hout: “Er mag alleen schoon hout, dus niet geverfd en vrij van spijkers en rooi- en snoeihout worden gestort. Behandeld hout en stobben (boomstronken, red.) zijn niet toegestaan.” Voor het storten wordt een kleine bijdrage gevraagd die ten goede komen aan Stichting Dieverdoatie waarmee zij activiteiten kunnen organiseren.