Onderdoorgang bij Gyas van 18 maart tot 13 mei gesloten

Komende week beginnen verschillende werkzaamheden voor de nieuwe Julianabrug. Daarom zijn de tunnel bij Gyas en het fietspad langs het water tot aan de Van Iddekingeweg dicht van 18 maart tot 13 mei.

Aan de kant van de Brailleweg begint de sloop van de huidige kade van het Noord-Willemskanaal. Dit kan overlast geven op het gebied van stof. Daarna wordt de kade opnieuw opgebouwd. Tussen 2 en 10 april komen er ongeveer 35 damwanden langs de kade. Dan worden ook nog zes buispalen ingetrild.

Verder wordt aan de zijkanten van de nieuwe Julianabrug begonnen met de opbouw van gewapende grond. Dat is een constructie met verstevigde grond. Deze werkzaamheden kunnen trillingen geven in de directe omgeving.

Op 25 maart wordt een begin gemaakt met het verwijderen van de dekken van de tijdelijke Julianabrug (de oranje brug) en het verwijderen van de buispalen. Dit gebeurt deels in de nachten. Omwonenden moeten ook dan rekening houden met geluidsoverlast. Daarna kunnen de laatste liggers van de nieuwe Julianabrug aangebracht worden.

Vanaf 18 maart tot 13 mei is aan de westzijde van het kanaal de onderdoorgang bij Gyas dicht, evenals het fietspad langs het kanaal. Fietsers en voetgangers worden omgeleid via de Muntinglaan, de Paterswoldseweg en het Overwinningsplein. Ze kunnen ook de Muntingbrug over en aan de andere kant van het water verder.