Oeverzwaluwwand Lettelberterpetten klaar voor gebruik

Foto: Sebastiaan Scheffer

Medewerkers van Het Groninger Landschap hebben de afgelopen dagen hard gewerkt om de oeverzwaluwwand in de Lettelberterpetten in gereedheid te brengen voor het aanstaande broedseizoen.

De betonnen wand is ongeveer tien jaar geleden geplaatst. In de wand was aanvankelijk ruimte voor zestig paartjes. Vanwege het grote succes is de broedwand in 2020 uitgebreid naar 120 plekken. De wand bestaat uit allerlei gaten, waarbij zich in het verlengde zandgrond bevindt waar de vogels hun eigen tunnels in kunnen graven. In deze tunnels kunnen de oeverzwaluwen broeden.

De oeverzwaluw komt vrijwel overal ter wereld voor. Het dier laat een kwetterend en zoemend lied horen dat tijdens de vlucht continu doorgaat. Wanneer de oeverzwaluw is neergestreken daalt het volume en zijn er meer pauzes in de zang. Wanneer een roofvogel of een andere natuurlijke vijand nadert laat de oeverzwaluw luide alarmkreten horen.

Verslaggever Sebastiaan Scheffer maakte in 2019 een reportage over de oeverzwaluw: