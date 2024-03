Nu ook gluren naar afbraak van de tijdelijke en de opbouw van de nieuwe Julianabrug

Wie dat doet, is niet de enige. Volgens Aanpak Ring-Zuid zijn de webcams enorm populair: “Veel mensen kijken regelmatig of af en toe mee naar de rechtstreekse beelden vanaf de bouwplaatsen. Via de webcams is de voortgang van het project Aanpak Ring Zuid vanuit de luie stoel te volgen.”

De nieuwe webcam is, net als de vijf andere camera, te volgen via deze website.

De afbraak van de tijdelijke Julianabrug is één van de belangrijkere onderdelen van Operatie Ring-Zuid, de afbouwoperatie van het ringwegproject in Groningen. Meer informatie over de eerste paar weken van de grote verkeersstremming, die tot begin september duurt, vind je in dit artikel.