Noorderzijlvest heeft meer geld nodig en zet het mes in delen van coalitieakkoord

Foto: Joris van Tweel

Vorig jaar dacht Noorderzijlvest nog vijftig miljoen per jaar te kunnen besteden, maar dat blijkt niet genoeg. Het dagelijks bestuur van het waterschap wil haar investeringsvolume daarom met ruim twintig procent opschroeven. Dat betekent een flinke lastenstijging voor inwoners. Tegelijk stelt het dagelijks bestuur voor om het mes te zetten in onderdelen van het coalitieakkoord.

Een uitvoeringstoets van het coalitieakkoord laat zien dat het westelijke waterschap in onze gemeente haar doelen niet gaat halen als het gaat om tijd, geld en capaciteit.

Wat moet er dan gebeuren? ‘Reëel plannen in tijd, geld en capaciteit’, schrijft het waterschap dinsdagochtend. Sommige plannen doorgeschoven naar latere jaren. Voor andere plannen wordt de geldkraan verder dichtgedraaid en een aantal plannen gaat zelfs helemaal van tafel. In totaal 21 miljoen euro aan éénmalige investeringen gaat van tafel of wordt niet gereserveerd.

Bezuinigen

Zo reserveert het waterschap minder geld voor klimaatneutraliteit binnen de organisatie. Er werd vorig jaar zestien miljoen euro voor gereserveerd tot 2027, maar daar gaat nu de helft vanaf. Een grote toets van de waterkeringen (5 miljoen euro) wordt verschoven tot na 2027. Noorderzijlvest wil 2,5 miljoen euro budget besparen op de vernieuwing van de Dorkwerdersluis en rond het Paterswoldsemeer wordt 1,1 miljoen geschrapt aan investeringen in ‘stedelijk water’.

Daarnaast wordt 2,4 miljoen euro aan investeringen in de ‘westrand Groningen’ neergelegd bij het waterschapsbestuur van 2028. Nog ééns 1, 4 miljoen euro aan investeringen in de kop van Drenthe van 2026 wordt wegbezuinigd.

Meer geld, dus meer betalen

De verhoging van het budget met twaalf miljoen euro voor de komende jaren betekent voor Noorderzijlvest maar één ding: stijgende lasten voor huishoudens en ondernemers. “De tariefontwikkeling zal bij dit investeringsvolume gemiddeld uitkomen op ongeveer11 procent stijging voor de categorie woningeigenaren voor 2025 en 2026”. schrijft het waterschap. “Vanaf 2027 voorziet het waterschap een stijging met gemiddeld 6 procent.”

Maar of het daarbij blijft, is volgens Noorderzijlvest onduidelijk: “Onzekerheden in geopolitiek, de markt en prijs- en loonontwikkeling kunnen dit beeld veranderen.”

AB beslist volgende week

De voorstellen van het dagelijks bestuur worden op 27 maart voorgelegd aan het algemeen bestuur van het waterschap.