Noordelijke banenmarkt gaat van start

De Noordelijke Banenmarkt is van start gegaan. Op vrijdag en zaterdag is er de mogelijkheid om een kijkje te nemen bij verschillende werkgevers in het MartiniPlaza. Naast mogelijkheden om te netwerken, zijn er ook workshops en andere activiteiten te doen tijdens dit evenement.

Voor allerlei sectoren kunnen werkzoekenden bij de Noordelijke Banenmarkt terecht. Werkgevers van instellingen in de zorg, techniek, het onderwijs en ICT zijn aanwezig. In totaal zijn er meer dan 100 organisaties op het evenement, waar mensen kennis mee kunnen maken. Deze organisaties zijn op zoek naar mensen van MBO-, HBO- en WO-niveau.

Afgelopen jaren werd de beurs gehouden in juni, vanwege het coronavirus, maar dit jaar is het dus in maart. Directeur Dirk Drent was verbaasd over de opkomst op vrijdag 8 maart: “We hebben nu al bijna meer bezoekers dan vorig jaar in twee dagen!”