Nog een week tot de Halve Marathon van Haren: “het heeft alles”

Over precies een week staat de volgende editie van de Halve Marathon van Haren op het programma. Nadat het evenement de afgelopen jaren niet alleen door corona maar ook vorig jaar door gladheid niet door kon gaan, is de editie voor 2024 al maanden uitverkocht.

Aan de 39ste editie van deze klassieker georganiseerd door atletiekvereniging ATC’75 doen honderden mensen mee, die een halve marathon of het Onnerrondje van tien kilometer afleggen. Eén van de deelnemers aan de halve marathon is Erik Meijer uit Winschoten. Hij heeft er flink zin in.

“Ik ben in voorbereiding op de Rotterdam Marathon”, zei hij zaterdagochtend in Haren Doet op OOG Radio. Meijer is een ervaren langeafstandsloper. “Ik loop inmiddels een jaar of negen hard. Ik heb al marathons gelopen, de 50 kilometer bij de Run van Winschoten en afgelopen weekend bijvoorbeeld nog de 21 bij de Blaauwbekmarathon bij Blauwestad.”

De Halve van Haren doet Meijer voor de derde keer. “De laatste keer was de laatste keer dat het doorging, vorig jaar ging niet door de gladheid. “Het is een prachtig evenement met een mooi parcours, het heeft alles voor een mooie halve marathon.”

“Mijn streeftijd deze keer is één uur en vijftig minuten, in ieder geval onder de twee uur”, zegt Meijer. Hij wil vooral gewoon beginnen op de dag zelf en dan kijken hoe het met de vorm staat. Aan de voorbereiding zal het niet liggen, want die is al minutieus gepland. “’s Ochtends sta ik op en het eerste dat er ingaat is een kop koffie. Daarna komt alles in het teken van de halve marathon te staan. Dan eet ik een broodmaaltijd, zet ik mijn spullen klaar. In Haren parkeer ik de auto, doe ik mijn laatste voedingsdingen zoals mijn drinkvoeding voor de calorieën onderweg. Daarna de warming up om rond 10:50 uur in het startvak te staan. Dan begint het en is het er vooral voor zorgen dat de eerste kilometer niet te snel gaat.”

De Halve Marathon van Haren vindt volgende week zaterdag plaats, de start van de halve marathon is om 11:00 uur en de deelnemers aan het Onnerrondje van tien kilometer volgen tien minuten later, allebei aan het Felland. De finish is voor de deur van sporthal Scharlakenhof.