Nieuwe gezichten in bestuur Stichting FC Groningen in de Maatschappij

Bekkering (links) en Hofatede (rechts) Foto: FC Groningen

Stichting FC Groningen in de Maatschappij heeft twee nieuwe bestuursleden. Het gaat om Monique Hofstede en Daniëlle Bekkering.

Zij zijn de opvolgers van René Dale. Die stapte in februari op vanwege zijn functie als bestuurslid van FC Emmen. FC Groningen in de Maatschappij zet zich in om de bewegingsarmoede in de maatschappij tegen te gaan.

Monique Hofstede is mede-eigenaar van de drankengroothandel Moving Spirits. Daarnaast is zij gecertificeerd coach voor ondernemers, teams en professionals, en is zij bestuurder van de Springtime Foundation. Die stichting is opgericht vanuit Moving Spirits, en zet zich in om mensen in een achterstandspositie kansen te bieden of een geluksmoment te laten ervaren.

Daniëlle Bekkering is Nederlands meest succesvolle marathonschaatsster ooit. Zij is na haar topsportloopbaan als directeur en programmamanager bij Healthy Ageing Network Northern Netherlands in de wereld van bewegen en gezondheid werkzaam gebleven. HANNN zet in op meer gezonde jaren, via tal van gezondheidsprogramma’s.

Simon Cageling, manager van de stichting FC Groningen in de Maatschappij: “Zowel Monique als Daniëlle zijn zeer kundig professionals die in hun werkzaamheden de persoonlijke groei van mensen centraal stellen. Daarin geloven wij als stichting heel erg. Groeien en ontwikkelen door letterlijk in beweging te komen.”