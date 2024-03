Nieuw oorlogsmonument onthuld bij Grote Markt; wegwijzer verbindt Stad met Normandië”

Joël Stoppels bij de Crossroad Vector aan de Kreupelstraat (Grote Markt) - Foto: Rieks Oijnhausen

Vanaf nu maken de stad en de provincie Groningen deel uit van de Liberation Route Europe, een internationaal wandelnetwerk dat de opmars van de westerse geallieerden in 1944 en 1945 volgt.

Aan de Kreupelstraat, tussen de Martinitoren en het gemeentekantoor, staat sinds dinsdag een zogenaamde Crossroad Vector. Joël Stoppels van Battlefield Tours uit Stad verrichtte de opening. Het monument vertelt het verhaal van de hevige strijd die voorafging aan de bevrijding van de stad Groningen. Het monument is een markering op de ‘Canadian Trail’, een wandelroute vanuit Normandië naar de stad Groningen in het spoor van de Canadese bevrijders. De wandelroute waar Groningen direct aan verbonden is, is een lange-afstands-wandelroute van 133 kilometer van Stad naar Termunten. Onderweg zijn markeringen te vinden, waarmee het bevrijdingsverhaal van Groningen wordt verteld.

De Liberation Route Europe kent, als alle markeringen zijn geplaatst, meer dan 10.000 kilometer aan wandelroutes langs musea, monumenten, laatste rustplaatsen en andere bijzondere plekken in heel Europa herinneren aan de laatste fase van de Tweede Wereldoorlog. De markeringen worden gevormd door iconische wegwijzers, de zogenaamde ‘Vectors of Memory’. Deze monumenten zijn ontworpen door de beroemde Pools-Joodse architect Daniel Libeskind, die ook het Stadsmarkeringsplan Groningen bedacht.