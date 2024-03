In de gemeente Groningen groeit één op de zes kinderen op in armoede. Hierdoor kunnen ze niet goed naar school gaan, sporten of andere buitenschoolse activiteiten doen. Voor deze kinderen zet de stichting Leergeld Groningen zich in. Deze week staat in het teken van de stichting om zo meer naamsbekendheid te krijgen.

Het is niet de eerste keer dat deze week georganiseerd wordt. Toch heeft de stichting grotere plannen dan afgelopen jaren. Ze gaan namelijk bij meer dan 300 organisaties, zoals scholen, buurtcentra en speeltuinverenigingen, op bezoek om flyers op te hangen. Volgens coördinator Patrick Poelma is het hard nodig dat meer kinderen gebruik kunnen maken van Leergeld Groningen. “Niet meedoen, is niet meetellen! Een kind verdient dezelfde kans vanuit de financiële situatie, zodat alles in principe mogelijk is.”

Voor Jennifer Matulessy is Leergeld Groningen een redding geweest. Toen ze het financieel moeilijk had, kon ze samen met de stichting zorgen dat haar dochters taekwondo konden doen. Ze reageerde: “Als ik dat nooit gedaan had, was ik hier niet gekomen en dan hadden de dames niet zo’n ontwikkeling gehad.” De oudste dochter van Matulessy, Joy, is nu zelf Nederlands kampioen.

De trainer van Joy is Henk Meijer en hij werkt graag samen met Leergeld Groningen. Dankzij de stichting heeft hij al 20 leerlingen gekregen. Hij is hier heel tevreden over, omdat dit goed is voor de ontwikkeling van kinderen: “Voor die kinderen is het niet alleen dat ze een mooie sport kunnen gaan doen. Ze komen ook in contact met andere kinderen.”