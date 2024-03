Nicholas Tomsick voor de rest van het seizoen naar Donar

Foto Donar Nicholas (Nick) Tomsick

Donar heeft voor de rest van het seizoen de Amerikaanse-Kroatische pointguard Nicholas Tomsick in huis gehaald.

Tomsick vervangt op deze positie Justinas Ramanauskas, die vertrekt bij Donar. ”We zijn van mening dat we op de positie van spelverdeler een nieuwe impuls nodig hebben”, aldus technisch directeur Drago Pasalic van Donar.

De in 1991 geboren en 1.86 meter lange Tomsick komt over van het Belgische Kortrijk. Hij raakte daar geblesseerd, maar herstelde sneller dan verwacht. Voor hem was al een vervanger aangetrokken. Daarom kon Tomsick makkelijk de overstap naar Donar maken. “Kortrijk en ik zijn snel tot overeenstemming gekomen zodat ik hierheen kon komen. Ik ben erg blij om deel uit te maken van een team met zoveel historie en winnende traditie”.