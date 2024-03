Nassauschool bestaat honderd jaar en organiseert reünie

Foto: Nassauschool

De Nassauschool in de Oranjewijk bestaat dit jaar honderd jaar. Komende zomer gaat dit gevierd worden met een reünie.

De reünie is bedoeld voor oud-leerlingen en oud-medewerkers. Op zaterdag 8 juni kan men herinneringen ophalen op de locatie aan de Graaf Adolfstraat. Ook kan op die dag bekeken en ervaren worden hoe de hedendaagse lessen eruit zien. “Het programma begint om 14.00 uur en eindigt om 19.00 uur”, laat de organisatie weten. “We werken met tijdsblokken, zodat u weet wanneer uw oud-klasgenoten ook aanwezig zijn.” Om deel te kunnen nemen aan de reünie is aanmelding noodzakelijk. Dit kan tot uiterlijk 1 april via de website van de Nassauschool.

De Nassauschool heeft op dit moment ongeveer vijfhonderd leerlingen. In totaal zijn er 33 juffen en meesters op de school. Behalve op de Graaf Adolfstraat, waar de onderbouw les krijgt, wordt er ook les gegeven in een gebouw aan de Nassaulaan. De school heeft een zogeheten CKV-profiel. Dit betekent dat er veel aandacht is voor culturele en kunstzinnige vorming. Dit hele schooljaar is er al aandacht voor het bijzondere jubileum. Vorig jaar september vond op de school een feest plaats, waarbij leerlingen konden ervaren hoe het onderwijs er in de jaren twintig van de vorige eeuw uitzag.

Verslaggever Johannes Rienks maakte in september een reportage: