Na ruim een jaar bouwen opent Nederlands eerste Maggie’s Center dinsdag haar deuren

Foto via Maggie's Nederland

Na iets meer dan een jaar bouw en inrichten is het pand op de hoek van de Vrydemalaan en de S.S. Rosensteinlaan komende dinsdag klaar om patiënten met kanker en hun naasten te ontvangen voor gratis psychosociale hulp en ondersteuning door professionals.

Maggie’s Center Groningen is het eerste van Nederland. De andere dertig vestigingen van de organisatie staan in Hongkong, Tokio, Barcelona en grotendeels (27) in het Verenigd Koninkrijk. Marlies Rohmer ontwierp het gebouw en Piet Oudolf verzorgde de landschapsarchitectuur.

Het eerste Maggie’s Center werd in 1996 geopend in Edinburgh, op initiatief van Maggie Keswick en haar man Charles. Keswich maakte de opening niet mee, want zij overleed een jaar ervoor aan de gevolgen van kanker. Sindsdien biedt het goede doel ondersteuning op alle vlakken aan kankerpatiënten, buiten de medische zorg. Denk hierbij aan psychosociale ondersteuning, maar ook aan praktische ondersteuning op het gebied van voeding, beweging, werk, financiën en intimiteit.

“Het doel van Maggie’s is aanvullend te zijn op de bestaande zorg en de verbinding te leggen met professionals en instanties uit de omgeving, afhankelijk van de vraag van de bezoeker”, vertelt Anneke Tjassing, Centrumdirecteur van Maggie’s Groningen. “We kijken ernaar uit om met alle lokale partijen samen te werken en samen een positief verschil te maken.”

Vanaf dinsdag kunnen bezoekers van maandag t/m vrijdag tussen 09:00 en 17:00 zonder afspraak bij Maggie’s terecht.