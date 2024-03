Na provincie ook gemeente Groningen doelwit van cyberaanval

Foto: Chris Bakker

Na de DDoS-aanval op de website van de provincie Groningen van maandag werd dinsdag ook de website van de gemeente een paar uur platgelegd.

Dat meldt DvhN woensdagavond. De gemeente liet dinsdagochtend zelf, via haar sociale mediakanalen, weten dat de website uit de lucht was. Twee uur later was de website weer te bereiken na een snelle reparatie. Nu blijkt dat ook de gemeente Groningen, een dag na de grootschalige cyberaanval op Nederlandse provinciewebsites, het slachtoffer was van een DDoS-aanval.

De aanvallers overspoelden de website van de gemeente met aanvragen via VPN-servers uit Nederland en Roemenië. Daardoor raakten de servers van de gemeentewebsite overbelast. Door de IP-adressen van deze VPN’s te blokkeren, werd de aanval beëindigd. De gemeente wil de website, naar aanleiding van het incident, gaan beveiligen met een extra firewall.

Wie er achter de aanval op de gemeente zit, is niet bekend. De DDoS-aanval van maandag op de website van de provincie werd dezelfde dag nog opgeëist door een pro-Russische hackersgroep. Door deze aanval lag de website van de provincie zo’n zeven uur plat.