Na jaren vindt in Haren zaterdag weer de Halve Marathon van Haren plaats

In Haren wordt zaterdag de 39ste editie van de Halve Marathon van Haren gehouden. De hardloopwedstrijd werd voor het laatst in 2019 georganiseerd.

De afgelopen jaren gooide de coronacrisis roet in het eten. Vorig jaar stonden alle seinen op groen maar kon door de weersomstandigheden het evenement niet gehouden worden. Door opvriezing was de ondergrond te glad en te slecht geworden. Maar zaterdag kan atletiekvereniging ATC’75 wel weer het startschot lossen. De editie is al maanden uitverkocht. Zo’n tweeduizend deelnemers zullen aan de start verschijnen.

De Halve van Haren bestaat uit een route van 21,1 kilometer die de RunX Halve van Haren wordt genoemd. Daarnaast wordt er een route van 10 kilometer aangeboden onder de naam OnnerRonde. De wedstrijden zijn geliefd omdat de routes het Hondsruglandschap, het Noorderlaarderbos en de Vijftig Bunder aandoen. De start vindt om 11.00 uur plaats op industrieterrein Felland Zuid. De finish is bij sporthal Scharlakenhof.

