Muurvullende strip Barbara Stok over Van Goghs Lentetuin in Groninger Museum

Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar - Van Gogh - Foto: Groninger Museum

Stripmaker Barbara Stok vertelt het complete verhaal van het schilderij de Lentetuin van Vincent Van Gogh in een reuzengrote strip die in het museum komt te hangen, naast het originele werk.

Stok verbeeldt de reis van het schilderij op de muren van het museum; van het atelier in Nuenen tot de terugkomst na de diefstal, en de uiteindelijke presentatie in het Groninger Museum. De strip is vanaf 29 maart te zien in de tentoonstelling ‘150 jaar Groninger Museum – Behind the Scenes’.

Barbara Stok is voor deze opdracht benaderd door het museum en heeft er ruim twee maanden aan gewerkt. Zij is goed bekend met Vincent van Gogh: haar beeldroman ‘Vincent’ is in meer dan twintig landen verschenen. NRC noemt haar ‘één van de belangrijkste stripmakers van Nederland’ en ook The Times en The Guardian schreven lovende recensies.

In ‘Behind the Scenes’ worden de voor- en achterkant van ‘De Lentetuin’ getoond. Bezoekers kunnen het werk bekijken in de beschadigde staat zoals het is teruggebracht na de diefstal uit Museum Singer in Laren in 2020. Singer had het toen in bruikleen van het Groninger Museum. Tot grote vreugde kwam het werk dankzij de inspanningen van kunstdetective Arthur Brand vorig jaar weer boven water. Vanaf 29 maart zijn ‘De Lentetuin’ en de strip voor het eerst weer te bewonderen in het Groninger Museum.

De tentoonstelling ‘Behind the Scenes’ brengt alles aan het licht dat normaal niet te zien is voor bezoekers. Hoe komt een collectie tot stand, hoe worden kunstwerken geconserveerd en hoe worden ze vervoerd.